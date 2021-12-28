Косторная назвала некорректным вопрос корреспондента «СЭ» Щербаковой на пресс-конференции после чемпионата России

Фигуристка Алена Косторная на своем YouTube-канале высказалась о вопросе корреспондента «СЭ» Дмитрия Кузнецова Анне Щербаковой по окончании чемпионата России.

Журналист спросил, что Анна ответила бы болельщикам Туктамышевой, которые говорят о разнице в оценках между двумя фигуристками, хотя Елизавета исполнила два чистых трикселя, а Анна ни одного прыжка ультра-си. Щербакова ответила, что «она выполняет свою работу, а судьи — свою».

Косторная прокомментировала ситуацию следующим образом:

— Было очень много вопросов по поводу чемпионата России. Я полагала, что мнение судей и как они решили, так все и будет. По одной теме было бы интересно спросить, наверное, даже вашего мнения, напишите в комментариях.

На пресс-конференции девочек после произвольной программы Ане Щербаковой задали вообще некорректный вопрос: вот, должна была ехать Лиза (Туктамышева), она откаталась лучше, а ты с четверных упала, и почему ты должна ехать?

Я посмотрела ответ Ани, и в принципе мне стало за нее немного обидно. Ну то есть почему к спортсменам предъявляются какие-то претензии? Спортсмен вышел и сделал свою работу. Остальное зависит не от него.

Он (журналист. — Прим. «СЭ») намеренно обвиняет человека в каком-то подвохе, задает провокационные вопросы. Я не понимаю, зачем это делать — ведь потом спортсмен просто не будет общаться с прессой. Еще хуже будет. Очень рада, что девочки смогли корректно ответить, никого не задев, никого не обидев.