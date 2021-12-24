Короткая программа Софьи Муравьевой на чемпионате России. Видео

Софья Муравьева без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.

Она приземлила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

За выступление фигуристка получила 81.87 балла и занимает второе промежуточное место.