Короткая программа Софьи Муравьевой на чемпионате России. Видео
21:25
Софья Муравьева без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.
Она приземлила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.
За выступление фигуристка получила 81.87 балла и занимает второе промежуточное место.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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