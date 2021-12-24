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Короткая программа Софьи Муравьевой на чемпионате России. Видео

21:25
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Софья Муравьева без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.

Она приземлила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

За выступление фигуристка получила 81.87 балла и занимает второе промежуточное место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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