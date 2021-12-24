Короткая программа Александры Трусовой на чемпионате России. Видео

Александра Трусова выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она упала с тройного акселя, но затем успешно исполнила тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За короткую программу 17-летняя фигуристка получила 74.21 балла и занимает пятое место.