Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Короткая программа Александры Трусовой на чемпионате России. Видео

21:24
Теги:

Александра Трусова выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она упала с тройного акселя, но затем успешно исполнила тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За короткую программу 17-летняя фигуристка получила 74.21 балла и занимает пятое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Назначена комиссия по расследованию инцидента на борту самолета Саратов–Москва
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры