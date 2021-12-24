Короткая программа Александры Трусовой на чемпионате России. Видео
21:24
Александра Трусова выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Она упала с тройного акселя, но затем успешно исполнила тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
За короткую программу 17-летняя фигуристка получила 74.21 балла и занимает пятое место.
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