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«Конкуренция была бешеная». Слуцкая оценила выступление фигуристок на чемпионате России

10:12
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении одиночниц на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Ура! Известно, кто поедет на Олимпиаду в 2022 году. На чемпионате России в Санкт-Петербурге решалась судьба наших фигуристок. Знаю не понаслышке, как трудно и волнительно было им во время этого чемпионата...

Итак, скорей всего именно эта тройка будет представлять нашу страну на Олимпийских играх. Камила Валиева — потрясающая спортсменка, которая недосягаема на сегодняшний день. Саша Трусова — покоряла всех своими четверными прыжками.

Аня Щербакова. Аня очень удивила качеством своего проката... Все знают, что она может намного лучше. Обидно, что не справилась с прыжком в четыре оборота, но тем не менее она сосредоточилась и хорошо докатала свою программу. Очень надеюсь, что к февралю она соберется и поразит всех своей программой.

Отдельно хочется отметить Лизу Туктамышеву. Безумно жалко ее, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих...

Я поздравляю всех наших девочек! Конкуренция была бешеная, все фигуристки большие молодцы. От всей души желаю победительницам чемпионата оставаться в своей идеальной форме к февралю», — написала Слуцкая в Instagram.

Камила Валиева победила, набрав по сумме двух программ 283,48 балла. Александра Трусова заняла второе место (248,65). Анна Щербакова — третье (239,56).

Туктамышева по сумме двух программ набрала 224.,40 балла. Она заняла 7-е итоговое место.

 

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Екатерина Савостина все материалы автора
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