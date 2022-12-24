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Сегодня, 16:02

Кондратюк объяснил, почему снялся с произвольной программы на чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Марк Кондратюк объяснил, почему решил сняться с произвольной программе и досрочно завершить выступления на чемпионате России по фигурному катанию.

«К огромному сожалению, мне пришлось сняться с произвольной программы чемпионата России.

Я чувствую себя значительно лучше, чем в Самаре, но боль пока мешает тренироваться в полную силу. Мне очень хотелось участвовать, это было наше со Светланой Владимировной совместное решение, но после короткой программы мы поняли, что травма спины и вынужденное отсутствие тренировочного процесса не позволит мне проехать произвольную программу. Вместе с тренерским штабом мы решили не рисковать здоровьем», — написал фигурист в Telegram-канале.

Тем не менее, Кондратюк отметил, что намерен выступать в новогодних шоу.

«Через несколько дней я начну учувствовать в новогодних шоу. Должен потому что многие купили билеты в том числе и на меня, потому что люди организовывали и ставили шоу. Я не могу позволить себе подвести столько людей. Выступление в шоу и на соревнованиях это абсолютно разная нагрузка т.к. на шоу я не буду исполнять никаких сложных элементов. При моей травме легкие физические нагрузки способствуют восстановлению, поэтому нам с тренером кажется, что это положительно повлияет на мою ситуацию со спиной. Когда-то у меня была сильная проблема с коленями и участие в шоу дало мне возможность оставаться на льду, испытывать что-то близкое к соревновательному нерву и потихоньку готовиться к соревнованиях. Я обязательно вернусь, просто мне нужно немного времени, чтобы решить проблему со здоровьем, которая пока не позволяет мне кататься так, как я этого хочу!

Спасибо огромное за вашу любовь, веру, сопереживание и поддержку!» - добавил Кондратюк.

Марк Кондратюк
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