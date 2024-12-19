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Сегодня, 18:08

Кондратюк назвал короткую программу на чемпионате России лучшей в сезоне

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

— Я думаю, это лучший прокат короткой программы в этом сезоне. Дело не в элементах, а в эмоциональной отдаче — это максимальный прокат из всех в сезоне. Я не уверен, что сказалось именно волнение или его отсутствие. У меня получился первый лутц. Я почувствовал волну, которая прошла до конца программы.

Кондратюк стал победителем короткой программы на чемпионате России в Омске. Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).

Глеб Лутфуллин
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
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Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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