Кондратюк назвал короткую программу на чемпионате России лучшей в сезоне

Фигурист Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

— Я думаю, это лучший прокат короткой программы в этом сезоне. Дело не в элементах, а в эмоциональной отдаче — это максимальный прокат из всех в сезоне. Я не уверен, что сказалось именно волнение или его отсутствие. У меня получился первый лутц. Я почувствовал волну, которая прошла до конца программы.

Кондратюк стал победителем короткой программы на чемпионате России в Омске. Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).