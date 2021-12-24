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Коляда оценил прокат нового чемпиона России: «Марк — молодец»

Коляда оценил прокат нового чемпиона России по фигурному катанию Кондратюка
18:11
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда рассказал об эмоциях после выступления на чемпионате России. В Санкт-Петербурге фигурист завоевал серебряную медаль. Победил Марк Кондратюк.

— Получилось не все, но это хороший стимул работать дальше, — сказал Коляда.

— Какие эмоции от возвращения к программе «Белый ворон»?

— Ощущения от проката «Белого ворона» сильные. Давно не катал ее, а когда финал «Гран-при» отменили, приняли решение вернуться к «Ворону», как будто заново надо ее накатывать. Вспоминать эмоции — это интересно.

— Как вам прокат Марка Кондратюка, которому вы передаете титул?

— Марк — молодец.

— С какими ощущения подходите к чемпионату Европы, Олимпиаде?

— Волнуюсь, конечно, все волнуются.

— Что подумали после короткой программы? Были уверены, что по сумме вернетесь в тройку?

— Слишком громкие слова.

По итогам короткой и произвольной программ Коляда занял второе место, уступив Марку Кондратюку 0,67 балла.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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