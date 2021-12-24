Коляда не исключил возможности прыгнуть четверной аксель
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда рассказал о своем отношении к тому, что Юдзуру Ханю прыгает четверной аксель, и ответил на вопрос о том, будет ли он сам пробовать этот прыжок.
— Отношусь положительно, это очень круто, что он (Юдзуру Ханю — Прим. «СЭ») пробует что-то новое. Касательно того, попробую ли я сам, то возможно.
— Вы выступаете дома. Как вам атмосфера?
— Если честно, то мы тренируемся на тренировочном катке, а эта арена как будто для меня тоже новая. Дома выступать здорово, публика поддерживает. Дом есть дом, что тут говорить.
— Вы согласны, что вы лидер сборной?
— Это задачка со звездочкой.
— Что самое сложное и приятное для вас?
— Самое сложное и приятное — работать.
По итогам чемпионата России Коляда занял второе место, уступив победителю Марку Кондратюку 0,67 балла.
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