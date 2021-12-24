Коляда не исключил возможности прыгнуть четверной аксель

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда рассказал о своем отношении к тому, что Юдзуру Ханю прыгает четверной аксель, и ответил на вопрос о том, будет ли он сам пробовать этот прыжок.

— Отношусь положительно, это очень круто, что он (Юдзуру Ханю — Прим. «СЭ») пробует что-то новое. Касательно того, попробую ли я сам, то возможно.

— Вы выступаете дома. Как вам атмосфера?

— Если честно, то мы тренируемся на тренировочном катке, а эта арена как будто для меня тоже новая. Дома выступать здорово, публика поддерживает. Дом есть дом, что тут говорить.

— Вы согласны, что вы лидер сборной?

— Это задачка со звездочкой.

— Что самое сложное и приятное для вас?

— Самое сложное и приятное — работать.

По итогам чемпионата России Коляда занял второе место, уступив победителю Марку Кондратюку 0,67 балла.