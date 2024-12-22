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Сегодня, 13:00

Канаева рассказала о своих фаворитах в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева в интервью «СЭ» объяснила, за кем из фигуристов особенно внимательно следила во время чемпионата России в ее родном Омске. Знаменитая спортсменка посетила турнир в качестве амбассадора «G-Drive Арены».

— Танцы — очень красивая тройка победителей. Очень нравятся постановки команды и Крыловой, и Жулина! — отметила Канаева. — В парах — восхищаюсь Тамарой Николаевной Москвиной, столько лет она растит чемпионов — это восторг! Ее пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие чемпионами России — потрясающие.

Парни — какая среди них конкуренция, такие таланты подросли, уровень катания и прыжков на высоте! Владислав Дикиджи радует сложностью своих программ и стабильностью. Но очень жалко, что Петру Гуменнику не удалось сделать программу так, как он может.
У девушек, конечно, Аделия, как она прокатала сегодня произвольную, какой-то идеал.

Отсутствие слабых сторон. Программа, стиль, катание, прыжки, вращение и какая красивая девочка. Но вся тройка порадовала своими прокатами.

Евгения Канаева. «Кому-то нравятся скандалы — их право. Мне такая популяризация не нравится». Мы посмотрели фигурное катание с олимпийской чемпионкой Канаевой
Евгения Канаева
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Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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