Канаева рассказала о своих фаворитах в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева в интервью «СЭ» объяснила, за кем из фигуристов особенно внимательно следила во время чемпионата России в ее родном Омске. Знаменитая спортсменка посетила турнир в качестве амбассадора «G-Drive Арены».

— Танцы — очень красивая тройка победителей. Очень нравятся постановки команды и Крыловой, и Жулина! — отметила Канаева. — В парах — восхищаюсь Тамарой Николаевной Москвиной, столько лет она растит чемпионов — это восторг! Ее пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие чемпионами России — потрясающие.

Парни — какая среди них конкуренция, такие таланты подросли, уровень катания и прыжков на высоте! Владислав Дикиджи радует сложностью своих программ и стабильностью. Но очень жалко, что Петру Гуменнику не удалось сделать программу так, как он может.

У девушек, конечно, Аделия, как она прокатала сегодня произвольную, какой-то идеал.

Отсутствие слабых сторон. Программа, стиль, катание, прыжки, вращение и какая красивая девочка. Но вся тройка порадовала своими прокатами.