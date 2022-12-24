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Сегодня, 18:38

Валиева о карьере Туктамышевой: «Надо стремиться поехать на 15 чемпионатов России. Видимо, такая цель»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряная призерка чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева поделилась мнением о продолжительной карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Значит, что надо стремиться поехать на 15 чемпионатов России. Видимо, такая цель. У меня очень сильное уважение к Лизе. Не хочу говорить «в таком возрасте», но... мне 16 лет, а у нее 15 чемпионатов России. Спасибо, дорогая! Прикольно», — сказал Валиева.

Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России в Красноярске.

26-летняя спортсменка попала на подиум по итогам чемпионата страны впервые за 8 лет. В предыдущий раз ей удавалось это сделать в 2014 году, тогда у нее было серебро. На тот момент Туктамышевой было 18 лет, тогда соревнования проходили в Сочи.

Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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