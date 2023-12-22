Призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, после выступления на чемпионате России в Челябинске рассказал, как его изменило рождение сына. Букин женат на хореографе Алене Самарской. Его партнерша Степанова замужем за экс-фигуристом Владиславом Малининым и родила дочь в этом году.

— Мы вернулись после перерыва. Это определенный этап спортивной карьеры, сейчас я наслаждаюсь жизнью... У меня маленький сын, и я даже не знаю, что еще нужно от нее? Родительство — это большое счастье и любовь. Вот делает ребенок первый шаг... Это ощущения сравнимое с победой на Олимпиаде. Когда первый раз сказал слово «Мама» или «Папа»... Это меняет тебя, и в спорте более ответственно начинаешь относиться ко всему. Ребенок — это огромная ответственность, начинается совсем другая взрослая жизнь. Просто так спонтанно потусить уже не получится, нужно организовать бабушек... Также и в работе появляется огромная любовь. С рождением сына у меня появилась огромная любовь к фигурному катанию и так в каждой сфере. Я научился по-другому относиться ко всем своим делам.

А вот Саша Степанова, если честно после того, как родила стала более трусихой что ли... В какие-то моменты это просыпается, понимание, что теперь ты мать, и надо вернуться домой целой и невредимой. Приходится более агрессивно подходить к каким-то моментам в тренировках, но при этом видно, что она более счастливая и открытая, — сказал Букин.

Степанова и БУкин после годичного перерыва вернулись в спорт и выиграли чемпионат с результатом в 217,72 балла.