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Сегодня, 14:59

Букин: «Мы не говорили, что якобы недовольны судьями, в СМИ только выдержки вне контекста»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России в Челябинске и ответил на вопрос о критике судейства. Накануне после ритм-танца Степанова и Букин высказали недопонимание касательно регресса в своих оценках.

— Тяжело передать все эмоции, словами не получается... Я снова понял, что обожаю фигурное катание и свою работу. Когда так много работаешь, в этом есть свои минусы и плюсы, но эмоции ни с чем не сравнимы... Честно, я бы с кайфом еще бы на 10 чемпионатов поехал.
С Жулиным очень просто и легко. На тренировках он отдает свою энергию нам через позитив и это заряжает. Выходишь сразу в ином состоянии духа, и это передается не только в тренировочном процессе, но и в соревновательном режиме. Так проще выходить и показывать свои программы с удовольствием.

Судейство? Никто не говорил про судейство, что мы якобы им не довольны. У судей своя работа, мы сравнивали только свое катание. Вообще мы много говорим, но в СМИ часто появляются только выдержки, которые вырваны из контекста, — сказал Букин.

Стапанова и Букин после годичного перерыва вернулись в спорт и выиграли чемпионат с результатом в 217,72 балла.

Александра Степанова/ Иван Букин
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