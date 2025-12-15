Источник: Акатьева снялась с чемпионата России

Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.

В ноябре фигуристка снялась с этапа Гран-при в Москве из-за последствий повреждения ноги.

На счету Акатьевой одна золотая медаль и две бронзовые на этапах Гран-при России, а также бронза финала Гран-при России.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря.