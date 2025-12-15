Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

15 декабря 2025, 19:30

Источник: Акатьева снялась с чемпионата России

Анастасия Пилипенко
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.

В ноябре фигуристка снялась с этапа Гран-при в Москве из-за последствий повреждения ноги.

На счету Акатьевой одна золотая медаль и две бронзовые на этапах Гран-при России, а также бронза финала Гран-при России.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Софья Акатьева
Фигурное катание
Читайте также
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Проблемы с флагом России в гимнастике — сплошной фейк. Зачем мы этому верим?
ЧМ-2026: Все в восторге от разгрома Франции, Норвегия вышла на Бразилию, Мексика, отложив игру на час, распяла Эквадор
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат России по фигурному катанию 2026: где смотреть трансляции соревнований

Акатьева объяснила снятие с чемпионата России

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости