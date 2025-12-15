Источник: Акатьева снялась с чемпионата России
Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».
По данным источника, 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.
В ноябре фигуристка снялась с этапа Гран-при в Москве из-за последствий повреждения ноги.
На счету Акатьевой одна золотая медаль и две бронзовые на этапах Гран-при России, а также бронза финала Гран-при России.
Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря.
Источник: РИА Новости
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