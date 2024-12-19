Ритм-танец Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на чемпионате России: видео

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный представили ритм-танец на чемпионате России-2025

Появилось видео ритм-танца Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Фигуристы набрали за свой прокат 83,96 балла и заняли промежуточное второе место.

Видео проката Хаврониной и Нарижного доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня в ритм-танце лидируют Александра Степанова и Иван Букин (85,62). На третьей позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).