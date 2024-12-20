Произвольный танец Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на чемпионате России: видео
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный представили произвольный танец на чемпионате России-2025
Появилось видео произвольного танца Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Фигуристы набрали за свое выступление 124,60 балла. В сумме за две программы у них 208,56 балла и итоговое третье место.
Видео проката Хаврониной и Нарижного доступно на сайте Первого канала.
Победителями соревнований в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин (215,96). Второе место у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (209,01).
Источник: Первый канал
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