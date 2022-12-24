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Сегодня, 16:25

Иоланда Чен поделилась впечатлениями от женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира Иоланда Чен поделилась впечатлениями от женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Я в восторге от коротких программ наших фигуристок, не представляю, что нас ждет в произвольных выступлениях. Набор прыжков у всех очень приличный. Интригующая борьба на чемпионате России. Все девчонки будут кататься на максимуме.

Шансы Валиевой? Прекрасно ее понимаю. Она сейчас под прессингом, от нее всегда ждут высоких результатов. Поэтому в короткой программе она не в тройке лидеров. Конечно, тяжело всегда держать статус. Думаю, неудачный тройной аксель в короткой поможет раскрепостить Камилу. Надеюсь, у нее получится. Последнее время четверные тулупы не получались, как мы видим, по «Гран-При». Но в прыжковом турнире прекрасно их исполнила. Интересно будет понаблюдать как выполнит прыжки в произвольной программе.

Мне нравится Камила Валиева. У нас к ней всероссийская любовь. Она себя уже проявила и считается звездой в фигурном катании. Но на ЧР Софья Муравьева — моя фаворитка. Безумно за нее болею и за Евгения Плющенко как за тренера. Очень хочется, чтобы у него получилось. Поэтому переживаю за Муравьеву», — сказал Чен Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-24-iolanda-chen-prekrasno-ponimayu-valiyevu-ona-seychas-pod-pressingom-ot-neye-vsegda-zhdut-vysokikh-rezultatov
Камила Валиева
Софья Муравьева
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