Инна Гончаренко сравнила Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко сравнила нападающего хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой.

«Хочу поздравить Александра Овечкина с новым рекордом! Мне очень хочется сравнить его с Лизой Туктамышевой в фигурном катании. Мне кажется, они находятся в близкой «весовой категории»: у них есть и опыт, и мастерство, и матерость некая», — сказала Гончаренко Metaratings.ru.

У Овечкина 802 гола в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов, обогнав Горди Хоу. Рекордсмен Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.