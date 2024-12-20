Гончаренко: «Прыгать стали все и теперь пошла борьба за целостность, за красоту, за зрелищность»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что российские одиночники демонстрируют на чемпионате России по фигурному катанию уникальную борьбу, перейдя от сражений за технические элементы к конкуренции за целостность программ и яркие образы.

«И удивительно, и приятно, что наши мужчины показывают такую уникальную борьбу, в которой мы и сопереживаем им, и радуемся. Но я все-таки в большей степени радуюсь, потому что сопереживать пока рано — это была только короткая программа. А она, как говорят, «жеребьевка произвольной», все еще впереди. Очень приятно, что наши ребята сейчас борются не только за элементы, но и за яркие программы, за их целостность.

Я фанат Кондратюка, его харизмы, способности вытаскивать элементы, на которых любой другой упал бы, а он выстоит. И сегодня он показал нам очень интересную, оригинальную, яркую программу. Гуменник был совершенно потрясающим — красота, образ, индивидуальность, прекрасное катание, и все это помимо прыжковых элементов. А прыгать стали все. И вот теперь пошла борьба за целостность, за красоту, за зрелищность. А зрелище они нам дарят по-настоящему предпраздничное, поднимают всем настроение», — цитирует ТАСС Гончаренко.

После первого дня чемпионата России в Омске лидирует чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк (105,04 балла), второе место занимает Петр Гуменник (102,65), третьим идет Глеб Лутфуллин (97,85).