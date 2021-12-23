Игнатов прокомментировал свои оценки на чемпионате России
16:16
Российский фигурист Макар Игнатов, занявший третье место в короткой программе чемпионата России (95,84 балла), высказался о судействе на чемпионате.
— Были шероховатости, но самая сложная часть впереди. Посмотрим, что будет дальше.
— Что скажете про оценки судей?
— Это моя вина, что не сделал лучше. Некорректно было бы это обсуждать. Моя зона ответственности — кататься, а судей — оценивать. Это не должно пересекаться. Я еще и дедакшен получил за перекат программы, повернулся не в ту сторону.
— Видели четверной аксель Ханю?
— Я видел видео. Это впечатляет, но для меня недостаточно. Когда-нибудь, может, попробую, но сейчас — нет.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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