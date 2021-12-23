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Игнатов прокомментировал свои оценки на чемпионате России

16:16
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Российский фигурист Макар Игнатов, занявший третье место в короткой программе чемпионата России (95,84 балла), высказался о судействе на чемпионате.

— Были шероховатости, но самая сложная часть впереди. Посмотрим, что будет дальше.

— Что скажете про оценки судей?

— Это моя вина, что не сделал лучше. Некорректно было бы это обсуждать. Моя зона ответственности — кататься, а судей — оценивать. Это не должно пересекаться. Я еще и дедакшен получил за перекат программы, повернулся не в ту сторону.

— Видели четверной аксель Ханю?

— Я видел видео. Это впечатляет, но для меня недостаточно. Когда-нибудь, может, попробую, но сейчас — нет.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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