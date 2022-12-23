Худайбердиева заплакала после выступления на чемпионате России

Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, заплакала после проката произвольной программы на чемпионате России.

Во время выступление девушка упала на твизлах. После проката она расплакалась и очень сильно переживала из-за своей ошибки.

Елизавета Худайбердиева после проката.

Елизавета Худайбердиева расплакалась.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.