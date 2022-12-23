Худайбердиева заплакала после выступления на чемпионате России
Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, заплакала после проката произвольной программы на чемпионате России.
Во время выступление девушка упала на твизлах. После проката она расплакалась и очень сильно переживала из-за своей ошибки.
Елизавета Худайбердиева после проката.
Елизавета Худайбердиева расплакалась.
Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.
Несмотря на ошибку, пара стала чемпионами России, набрав 203,46 балла. Их основные соперники ни разу не упали, но проиграли 6 баллов.
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