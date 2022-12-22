Худайбердиева и Базин объяснили свою ошибку на чемпионате России волнением

Призеры чемпионата России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин прокомментировали прокат на чемпионате России. В ритм-танце они допустили ошибку в самом начале проката и набрали 83,70 балла.

Базин: Классная арена, очень приятно все украсили, было приятно кататься. Но наше какое-то волнение и желание не дают нам пока чисто кататься. В целом было хорошо. Стартовый номер не повлиял.

— Вы думаете, это именно волнение?

Худайбердиева: Без комментариев. Еще вопросы?

— Вы очень красивая.

Худайбердиева: Спасибо.

— Чувствуете ли вы победу?

Худайбердиева: Без комментариев.