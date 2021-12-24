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Худайбердиева и Базин не ждут, что попадут на Олимпиаду в Пекине

15:53
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Бронзовый призер чемпионата России Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, прокомментировала принципы отбора на Олимпийские игры.

— Чувствуете, что вы теперь можете поехать на Олимпиаду?

— Сделали максимум, рады, что завоевали бронзу, но надо не забывать, что отсутствовали лидеры — Вика (Синицина) и Никита (Кацалапов). Наша задача — быть в боевой готовности, если что вдруг случится, чтобы мы не подвели. Но надеемся, что ничего не случится и одна из лучших пар мира будет защищать честь страны на главных стартах. А мы постараемся работать.

— Думали ли о том, что можете завоевать бронзу?

— Думали о чем-то подобном в прошлом году, так как был странный сезон. Все пары были на одном уровне. Это помешало. Сейчас у меня и у Егора была установка не ехать за квотой и отбором. Мысли, конечно, крадутся не можешь заставить себя, но стараешься не думать. Ожиданий не было.

— В микст-зоне вы сказали, что у вас отбирают шанс бороться за путевку.

— Тот, кто выступает, ни в чем не виноват. Каждый встает в пять утра, работает и отдает делу всего себя. Никто из участников никогда никого ни в чем не винил, не держал никакой обиды. Это может вызвать только уважение, что спортсмены работают.

Худайбердиева и Базин заняли третье место по итогам чемпионата России, набрав 195,75 балла по сумме двух программ.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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