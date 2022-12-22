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Сегодня, 15:22

Гуменник ответил на вопрос, чему его научил чемпионат России по прыжкам

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петр Гуменник, лидер чемпионата России после короткой программы, на пресс-конференции рассказал, чему его научил прыжковый турнир в Санкт-Петербурге. По итогам тех соревнований фигурист вошел в тройку призеров.

— В прыжковом турнире можно было менять стратегию, прыжки в зависимости от того, что прыгнул конкурент. Можно ли так делать на чемпионате России? Да, — сказал фигурист.

Евгений Семененко, занимающий пока второе место, добавил: «То же самое можно отнести и к обычным соревнованиям».

Произвольная программа у мужчин пройдет 23 декабря, начало — в 12.15 мск.

Петр Гуменник
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