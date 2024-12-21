Горбачева — о бронзе чемпионата России: «Когда увидела оценки, слезы от расстройства превратились в слезы радости»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала итоги чемпионата России в Омске, на котором заняла третье место в женском одиночном катании.

— Когда вышла со льда, была очень огорчена тем, что не все получилось. Расстроилась, думала, что медаль уже не светит... Но когда увидела оценки — слезы, которые были от расстройства, превратились в слезы радости! — отметила Горбачева на пресс-конференции.

Сумма баллов 17-летней спортсменки по итогам двух программ — 223,92.