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Сегодня, 22:37

Гончаренко назвала программы Бойковой и Козловского самыми яркими среди пар в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что программы фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России в Красноярске стали самыми запоминающимися в парном катании в 2022 году.

«Если говорить о самых запоминающихся прокатах в парном катании, то это выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России», — сказала Гончаренко ТАСС.

В декабре Бойкова и Козловский одержали победу на чемпионате России.

Фигуристы также являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. На чемпионатах Европы пара завоевала золотую (2020) и две бронзовые медали (2019, 2022).

Источник: https://tass.ru/sport/16732115
Инна Гончаренко
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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