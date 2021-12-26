Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении подопечных на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат России завершен! Все силы и эмоции остались в эти дни на арене! Первые 4 места за нашей командой. Поздравляю Валиеву с победой, Трусову с серебром, Щербакову с бронзой! Петросян с прекрасным дебютом и 4-м местом! Не все получилось у Хромых, но все еще будет!

Также поздравляю Евгению Тарасову и Владимира Морозова с бронзой, будем еще работать и улучшаться! Поздравляю Диану Дэвис и Глеба Смолкина с отличным выступлением и заслуженным серебром. Спасибо всем, кто с нами прошел этот сложный путь и верил в нас!» - написал Глейхенгауз в Instagram.

Камила Валиева победила, набрав по сумме двух программ 283.48 балла. Александра Трусова заняла второе место (248.65). Анна Щербакова — третье (239.56).

Аделия Петросян дебютировала на чемпионате России и заняла 4-е место (233.97). Майя Хромых заняла 8-ю итоговую позицию.