Лутфуллин заявил, что не думает о местах на чемпионате России

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате России-2025/26. Он набрал 90,77 балла.

«Ощущения позитивные, добрые, хорошие. Удовлетворен — 90 баллов в родных стенах. Через полтора года я буду здесь тренироваться уже 10 лет, второй дом уже. На тренировках лед совсем другой, видимо, заливают по-другому. Я решил откинуть эти мысли и не думать о месте и войти в форму, в которую могу. Восстановление [после болезни] было недолгим», — приводит слова Лутфуллина ТАСС.

С произвольными программами фигуристы выступят в воскресенье, 21 декабря.