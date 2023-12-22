Лутфуллин рассказал о своем проклятии: «Четвертый раз подряд на чемпионате России падаю с первого прыжка»

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Теперь только выдохнуть и ждать Новый год. По-моему, меня прокляли. Уже 4-й чемпионат России — и каждый раз падение с первого прыжка в короткой программе. К произволке подошел с холодной головой. Сделал 4 четверных, удалось порадовать публику. Сегодня я вышел с улыбкой. Думаю: попробую-ка я откатать на чилле, на расслабоне. Думаю, так дальше и буду делать всегда.

Год классный, столько всего произошло. Он помог мне стать взрослее. Появилась новая добрая замечательная девушка. Собачку завел, шпица. Начал радоваться мелочам», — сказал Лутфуллин.

19-летний спортсмен получил 165,95 балла за произвольную программу и 243,47 — в сумме. Лутфуллин занял 12-е место.