Короткая программа Глеба Лутфуллина на чемпионате России: видео

Появилось видео короткой программы Глеба Лутфуллина на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен выступил без ошибок и получил от судей 97,85 балла за выступление. Он занимает промежуточное третье место в соревнованиях мужчин.

Видео проката Лутфуллина доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).