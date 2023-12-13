Гербольдт: «Петросян и Муравьева попытаются составить конкуренцию Валиевой на чемпионате России»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, кто может составить конкуренцию Камиле Валиевой на чемпионате России в Челябинске.

«Я думаю, что Валиева — одна из главных фавориток турнира. На самом деле, девушек много, кто будет пытаться составить ей конкуренцию, но основные — это Петросян и Муравьева. Если говорить о сильнейших фигуристках, то это вот эта тройка. Я надеюсь, что Акатьева будет пытаться восстановиться. Шансы у девушек без элементов ультра-си есть всегда, я думаю, что на пьедестале будут те, кто будет наиболее чисто кататься. Поэтому, конечно, шансы есть», — приводит слова Гербольдта «Газета.ru».

Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.