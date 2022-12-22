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Сегодня, 16:45

Галлямов сказал, кто является Месси в фигурном катании

Давид Хачатрян
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Российский фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от короткой программы на чемпионате России и назвал Месси в мире фигурного катания. В паре с Анастасии Мишиной они набрали 85,37 балла.

Галлямов: Мы вполне довольны. Для первого дня мы показали то, что готовили, свою работу. Получили большое удовольствие. Давно не было чемпионата России.

Мишина: Уже год.

Галлямов: Мы шестой раз на нем. По-своему приятная атмосфера. В Красноярске уже успели насладиться Эйфелевой башней, здесь свой Париж.

Мишина: Одинаково нервно — что международные соревнования, что свои. Везде главные конкуренты — мы сами.

— Александр, отошли от эмоций после чемпионата мира?

Галлямов: Ох, да, аргентинцы умеют сделать шоу.

— Кто Месси в мире фигурного катания?

Мишина: Нэйтан Чен.

Галлямов: Нет, это должен быть кто-то низкий и ловкий. Мозалев.

Лионель Месси
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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