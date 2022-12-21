Где смотреть трансляции чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в городе Красноярске.
Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.
Расписание трансляций:
22 декабря
10.00 — Танцы на льду, ритм-танец.
12.30 — Мужчины, короткая программа.
16.00 — Пары, короткая программа.
23 декабря
09.30 — Танцы на льду, произвольный танец.
12.15 — Мужчины, произвольная программа.
15.25 — Женщины, короткая программа.
24 декабря
12.30. Пары. Произвольная программа (прямой эфир).
15.00 Женщины. Произвольная программа (прямой эфир).
25 декабря
09.00 Церемония награждения.
10.00. Показательные выступления.