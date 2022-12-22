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Сегодня, 09:00

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция ритм-танца дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четверг, 22 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования откроет римт-танец дуэтов, который начнется в 10.00. Произвольный танец участники представят в пятницу, 23-го декабря.

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Александра Степанова и Иван Букин.

Порядок выступлений:

Первая разминка
1 — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2 — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3 — Влада Павленина/Александр Алексанян
4 — Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5 — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Вторая разминка
6 — Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7 — Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8 — Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9 — Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10 — Полина Усова/Михаил Антонов

Третья разминка
11 — Елизавета Шанава/Павел Дрозд
12 — Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13 — Софья Тютюнина/Андрей Багин
14 — Александра Прокопец/Александр Васькович
15 — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол*

*Снялись из-за болезни партнерши

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Елизавета Худайбердыева/Егор Базин
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