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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выступлений женщин в произвольной программе

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 24 декабря, женщины выступят с произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию. Начало — 15.00 (мск).

Действующая чемпионка России Камила Валиева выступит под 14-м стартовым номером. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — 16-й.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Виктория Нестерова

2. Агнета Латушкина

3. Виктория Федянина

4. Мария Парамонова

5. Алина Горбачева

Вторая разминка

6. Ксения Гущина

7. Анна Фролова

8. София Захарова

9. Анастасия Зинина

10. Софья Самоделкина

11. Вероника Яметова

Третья разминка

12. Ксения Синицына

13. Аделия Петросян

14. Камила Валиева

15. Софья Муравьева

16. Елизавета Туктамышева

17. Софья Акатьева

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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