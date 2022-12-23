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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выступлений женщин в короткой программе

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 23 декабря, женщины выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию. Начало — 15.25 (мск).

Действующая чемпионка России выступит под третьим стартовым номером. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева закроет вторую разминку участниц. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит под номером 10.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Алина Горбачева

2. Ксения Гущина

3. Камила Валиева

4. Виктория Нестерова

5. Софья Самоделкина

6. Софья Акатьева

Вторая разминка

7. Анна Фролова

8. Аделия Петросян

9. Анастасия Зинина

10. Александра Трусова

11. Виктория Федянина

12. Елизавета Туктамышева

Третья разминка

13. София Захарова

14. Агнета Латушкина

15. Ксения Синицына

16. Вероника Яметова

17. Мария Парамонова

18. Софья Муравьева

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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