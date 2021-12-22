Чемпионат России: порядок выступлений спортивных пар в короткой программе
22:30
В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день спортивные пары выступят с короткой программе.
Начало — 19.05 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала
Порядок выхода на лед:
1 — Петушкова/Маликов
2 — Гейниш/Миронов
3 — Акопова/Рахманин
4 — Павлюченко/Ходыкин
5 — Мишина/Галлямов
6 — Бойкова/Козловский
7 — Мухортова/Евгеньев
8 — Артемьева/Назарычев
9 — Хабибуллина/Княжук
10 — Кадырова/Бальченко
11 — Чикмарева/Янченков
12 — Тарасова/Морозов
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю