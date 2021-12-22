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Чемпионат России: порядок выступлений спортивных пар в короткой программе

22:30
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день спортивные пары выступят с короткой программе.

Начало — 19.05 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала

Порядок выхода на лед:

1 — Петушкова/Маликов
2 — Гейниш/Миронов
3 — Акопова/Рахманин
4 — Павлюченко/Ходыкин
5 — Мишина/Галлямов
6 — Бойкова/Козловский
7 — Мухортова/Евгеньев
8 — Артемьева/Назарычев
9 — Хабибуллина/Княжук
10 — Кадырова/Бальченко
11 — Чикмарева/Янченков
12 — Тарасова/Морозов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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