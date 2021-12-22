Чемпионат России: порядок выступлений спортивных пар в короткой программе

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день спортивные пары выступят с короткой программе.

Начало — 19.05 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала

Порядок выхода на лед:

1 — Петушкова/Маликов

2 — Гейниш/Миронов

3 — Акопова/Рахманин

4 — Павлюченко/Ходыкин

5 — Мишина/Галлямов

6 — Бойкова/Козловский

7 — Мухортова/Евгеньев

8 — Артемьева/Назарычев

9 — Хабибуллина/Княжук

10 — Кадырова/Бальченко

11 — Чикмарева/Янченков

12 — Тарасова/Морозов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию