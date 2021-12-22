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Чемпионат России: порядок выступлений фигуристов в ритм-танце

22:15
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.

Начало — 16.05 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала.

Порядок выхода на лед:

1 — Дэвис/Смолкин
2 — Миронова/Устенко
3 — Павленина/Алексанян
4 — Ушакова/Некрасов
5 — Лазарева/Прокофьев
6 — Степанова/Букин
7 — Пасечник/Блинов
8 — Загорски/Гурейро
9 — Морозов/Багин
10 — Шанаева/Нарижный
11 — Худайбердиева/Базин
12 — Скопцова/Алешин
13 — Ермакова/Пантелеев
14 — Синицина/Кацалапов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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