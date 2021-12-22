Чемпионат России: порядок выступлений фигуристов в ритм-танце

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.

Начало — 16.05 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала.

Порядок выхода на лед:

1 — Дэвис/Смолкин

2 — Миронова/Устенко

3 — Павленина/Алексанян

4 — Ушакова/Некрасов

5 — Лазарева/Прокофьев

6 — Степанова/Букин

7 — Пасечник/Блинов

8 — Загорски/Гурейро

9 — Морозов/Багин

10 — Шанаева/Нарижный

11 — Худайбердиева/Базин

12 — Скопцова/Алешин

13 — Ермакова/Пантелеев

14 — Синицина/Кацалапов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию