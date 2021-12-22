Чемпионат России: порядок выступлений фигуристов в ритм-танце
22:15
В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.
Начало — 16.05 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала.
Порядок выхода на лед:
1 — Дэвис/Смолкин
2 — Миронова/Устенко
3 — Павленина/Алексанян
4 — Ушакова/Некрасов
5 — Лазарева/Прокофьев
6 — Степанова/Букин
7 — Пасечник/Блинов
8 — Загорски/Гурейро
9 — Морозов/Багин
10 — Шанаева/Нарижный
11 — Худайбердиева/Базин
12 — Скопцова/Алешин
13 — Ермакова/Пантелеев
14 — Синицина/Кацалапов
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию
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