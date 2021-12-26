Чемпионат России: показательные выступления Валиевой, Загитовой и Медведевой

В воскресенье, 26 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию пройдут показательные выступления.

Начало — 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала, с 15.45 — на Первом канале.

Порядок выступлений

Первое отделение

1. Карина Акопова — Никита Рахманин

2. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

3. Петр Гуменник

4. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

5. Софья Самоделкина

6. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный

7. Евгений Семененко

8. Аннабель Морозова — Андрей Багин

9. Аделия Петросян

10. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

11. Андрей Мозалев

12. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

13. Елизавета Туктамышева

14. Команда синхронного катания «Парадиз»

Второе отделение

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

2. Анна Щербакова

3. Михаил Коляда

4. Александра Трусова

5. Диана Дэвис — Глеб Смолкин

6. Евгения Медведева

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

8. Алина Загитова

9. Александра Степанова — Иван Букин

10. Марк Кондратюк

11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

12. Камила Валиева