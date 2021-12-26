Чемпионат России: показательные выступления Валиевой, Загитовой и Медведевой
Начало — 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала, с 15.45 — на Первом канале.
Порядок выступлений
Первое отделение
1. Карина Акопова — Никита Рахманин
2. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
3. Петр Гуменник
4. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев
5. Софья Самоделкина
6. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный
7. Евгений Семененко
8. Аннабель Морозова — Андрей Багин
9. Аделия Петросян
10. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
11. Андрей Мозалев
12. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
13. Елизавета Туктамышева
14. Команда синхронного катания «Парадиз»
Второе отделение
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
2. Анна Щербакова
3. Михаил Коляда
4. Александра Трусова
5. Диана Дэвис — Глеб Смолкин
6. Евгения Медведева
7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
8. Алина Загитова
9. Александра Степанова — Иван Букин
10. Марк Кондратюк
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
12. Камила Валиева
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