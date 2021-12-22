Чемпионат России: кто из фигуристок пропустит турнир

24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы.

Список участниц:

1 — Валиева

2 — Шульская

3 — Петросян

4 — Яметова

5 — Самоделкина

6 — Трусова

7 — Гущина

8 — Свириденко

9 — Муравьёва

10 — Щербакова

11 — Туктамышева

12 — Самодурова

13 — Зинина

14 — Морозова

15 — Хромых

16 — Синицына

17 — Онищенко

18 — Петеримова

Ряд фигуристок пропустит турнир в Санкт-Петербурге:

Евгения Медведева* (не выступает на соревнованиях с декабря 2019, о завершении карьеры не заявляла)

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова* (не выступает с декабря 2019, о завершении карьеры не заявляла)

Алена Косторная (травма руки)

Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анастасия Гулякова (травма голеностопа)

Дарья Усачева (отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне бедренной кости)

Софья Акатьева (не прошла по возрасту)

*Примет участие в показательных выступлениях

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