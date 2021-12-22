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Чемпионат России: кто из фигуристок пропустит турнир

23:00
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы.

Список участниц:
1 — Валиева
2 — Шульская
3 — Петросян
4 — Яметова
5 — Самоделкина
6 — Трусова
7 — Гущина
8 — Свириденко
9 — Муравьёва
10 — Щербакова
11 — Туктамышева
12 — Самодурова
13 — Зинина
14 — Морозова
15 — Хромых
16 — Синицына
17 — Онищенко
18 — Петеримова

Ряд фигуристок пропустит турнир в Санкт-Петербурге:

Евгения Медведева* (не выступает на соревнованиях с декабря 2019, о завершении карьеры не заявляла)

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова* (не выступает с декабря 2019, о завершении карьеры не заявляла)

Алена Косторная (травма руки)

Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анастасия Гулякова (травма голеностопа)

Дарья Усачева (отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне бедренной кости)

Софья Акатьева (не прошла по возрасту)

*Примет участие в показательных выступлениях

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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