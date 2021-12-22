Чемпионат России: кто из фигуристок пропустит турнир
24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы.
Список участниц:
1 — Валиева
2 — Шульская
3 — Петросян
4 — Яметова
5 — Самоделкина
6 — Трусова
7 — Гущина
8 — Свириденко
9 — Муравьёва
10 — Щербакова
11 — Туктамышева
12 — Самодурова
13 — Зинина
14 — Морозова
15 — Хромых
16 — Синицына
17 — Онищенко
18 — Петеримова
Ряд фигуристок пропустит турнир в Санкт-Петербурге:
Евгения Медведева* (не выступает на соревнованиях с декабря 2019, о завершении карьеры не заявляла)
Алина Загитова* (не выступает с декабря 2019, о завершении карьеры не заявляла)
Алена Косторная (травма руки)
Анастасия Гулякова (травма голеностопа)
Дарья Усачева (отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне бедренной кости)
Софья Акатьева (не прошла по возрасту)
*Примет участие в показательных выступлениях
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию
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