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Сегодня, 11:30

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины представят короткие программы. Начало — 12:30 (мск). С произвольными программами спортсмены выступят 23 декабря, в пятницу.

Действующим чемпионом России является Марк Кондратюк.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Артур Даниелян
2 — Глеб Лутфуллин
3 — Андрей Мозалев
4 — Андрей Анисимов
5 — Евгений Семененко
6 — Владислав Катичев

Вторая разминка

7 — Александр Самарин
8 — Артем Ковалев
9 — Дмитрий Алиев
10 — Петр Гуменник
11 — Алексей Ерохов
12 — Марк Кондратюк

Третья разминка

13 — Матвей Ветлугин
14 — Роман Атояр
15 — Макар Игнатов
16 — Илья Яблоков
17 — Иван Попов

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация
Фигурное катание
Марк Кондратюк
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Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 22 декабря
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