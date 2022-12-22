Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы мужчин
В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины представят короткие программы. Начало — 12:30 (мск). С произвольными программами спортсмены выступят 23 декабря, в пятницу.
Действующим чемпионом России является Марк Кондратюк.
Порядок выступлений:
Первая разминка
1 — Артур Даниелян
2 — Глеб Лутфуллин
3 — Андрей Мозалев
4 — Андрей Анисимов
5 — Евгений Семененко
6 — Владислав Катичев
Вторая разминка
7 — Александр Самарин
8 — Артем Ковалев
9 — Дмитрий Алиев
10 — Петр Гуменник
11 — Алексей Ерохов
12 — Марк Кондратюк
Третья разминка
13 — Матвей Ветлугин
14 — Роман Атояр
15 — Макар Игнатов
16 — Илья Яблоков
17 — Иван Попов
Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.