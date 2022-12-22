Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы мужчин

В четверг, 22 декабря, в Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины представят короткие программы. Начало — 12:30 (мск). С произвольными программами спортсмены выступят 23 декабря, в пятницу.

Действующим чемпионом России является Марк Кондратюк.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1 — Артур Даниелян

2 — Глеб Лутфуллин

3 — Андрей Мозалев

4 — Андрей Анисимов

5 — Евгений Семененко

6 — Владислав Катичев

Вторая разминка

7 — Александр Самарин

8 — Артем Ковалев

9 — Дмитрий Алиев

10 — Петр Гуменник

11 — Алексей Ерохов

12 — Марк Кондратюк

Третья разминка

13 — Матвей Ветлугин

14 — Роман Атояр

15 — Макар Игнатов

16 — Илья Яблоков

17 — Иван Попов

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.