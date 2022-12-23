Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольного танца дуэтов

В пятницу, 23 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день танцоры выступят с произвольными танцами. Начало — в 09.30.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ( 83,70). Действующими чемпионами России являются Александра Степанова и Иван Букин.