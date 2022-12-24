Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:00

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Софья Акатьева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В субботу, 24 декабря, в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день женщины представят свои произвольные программы. Начало — 15:00 (мск).

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Действующей чемпионкой России является Камила Валиева. После короткой программы лидирует Софья Акатьева (85,59).

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Софья Акатьева
0
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Крылова рассказал о сроках восстановления фигуристки Кагановской
Алексанян завершил карьеру после чемпионата России
Тутберидзе и Акатьевой должно быть обидно. На чемпионате России нашлась лазейка для обхода возрастного ценза?
Российская мужская одиночка — топ. Почему турниры среди мужчин сейчас круче женских
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выступлений женщин в произвольной программе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крылова рассказал о сроках восстановления фигуристки Кагановской

Роднина: «Мужское катание стало лучше, это точно! Сейчас ситуация обнадеживает»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости