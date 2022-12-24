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Сегодня, 11:30

Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 24 декабря, в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 12:30 (мск).

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Действующими чемпионами России являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые лидируют после короткой программы — 85,37. Буквально один балл уступают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ( 84,32).

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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