Фигуристы устроили общий завтрак на чемпионате России. На нем была Трусова, снявшаяся из-за болезни

Российские фигуристы провели совместный завтрак в заключительный день чемпионата России. Соответствующую фотографию выложила Елизавета Туктамышева.

На завтраке присутствовали Камила Валиева, Софья Самоделкина, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артем Даниелян, Андрей Анисимов, Алексей Ерохов, а также снявшиеся с соревнований Марк Кондратюк и Александра Трусова, причем у Трусовой еще в четверг была температура 39,4 градуса.

Сегодня в Красноярске на чемпионате России проходит день показательных выступлений. Он закроет турнир. Начало показательных выступлений запланировано на 10.00 (мск).