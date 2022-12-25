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Сегодня, 08:37

Фигуристы устроили общий завтрак на чемпионате России. На нем была Трусова, снявшаяся из-за болезни

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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские фигуристы провели совместный завтрак в заключительный день чемпионата России. Соответствующую фотографию выложила Елизавета Туктамышева.

На завтраке присутствовали Камила Валиева, Софья Самоделкина, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артем Даниелян, Андрей Анисимов, Алексей Ерохов, а также снявшиеся с соревнований Марк Кондратюк и Александра Трусова, причем у Трусовой еще в четверг была температура 39,4 градуса.

Сегодня в Красноярске на чемпионате России проходит день показательных выступлений. Он закроет турнир. Начало показательных выступлений запланировано на 10.00 (мск).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
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