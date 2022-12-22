Фигуристы Пасечник/Некрасов рассказали о проблемах с джетлагом в Красноярске

Российские фигуристы Елизавета Пасечник/Максим Некрасов прокомментировали результаты ритм-танца на чемпионате России. Танцевальный дуэт катается вместе первый сезон.

Пасечник: Дебют отлично. Только положительные эмоции. Выражаем публике огромную благодарность.

Некрасов: Публика отличная.

— Джетлаг не помешал?

— (удивленно переглядываются).

— Мы про разницу во времени.

Пасечник: Сейчас уже более адаптировались. Но в первые дни было тяжело.

— Еще и тренировки в 7 утра.

Пасечник: Да, особенно для девчонок — это вообще проблема. Надо встать, накраситься, заплестись. Сегодня встала в 5 утра, я не особо подготавливаюсь для тренировки, но все равно нужно время, чтобы как-то себя собрать.

Некрасов: Мальчикам попроще — можно за полчаса встать.

Некрасов: Да, больше эмоциональный.

Пасечник: Программа уже более накатанная. Работаем над всем, все удается.

Некрасов: Скорее всего, будем готовиться.

Пасечник: А вот после произвольной можно...

Некрасов: Расслабить голову и отдохнуть.