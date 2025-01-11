Леонтьева и Горелкин — о выступлении на чемпионате России: «Даже борт снесли»
Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали эпизод с падением во время ритм-танца на чемпионате России
«На этих соревнованиях было настолько лучше, что даже борт снесли», — приводит слова Леонтьевой «Газета.Ru».
«Да, даже борт не ожидал такого поворота. Мог бы и подвинуться по-братски (улыбается). Мы врезались в угол: он был более острый, чем обычно. На катке «Мечта», где мы тренируемся, угол побольше. Мы привыкли к тому, что было у нас, и тут возникли небольшие проблемки. Но слава богу, это не особо повлияло на впечатление», — добавил Горелкин.
Леонтьева и Горелкин заняли седьмое место на чемпионате России.
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22 дек 2024 22:25
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