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Сегодня, 15:30

Фигуристы Чикмарева и Янченков могут пропустить чемпионат России

Камила Абдурахманова
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Тренер Павел Слюсаренко рассказал, что фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, с вероятностью 95 процентов пропустят чемпионат России.

«Катя с Матвеем вышли на лед, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки, но мы не форсируем, потому что травма была серьезной. Чемпионат России 95 процентов пропустим. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы успели, но пока не даем окончательного ответа», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Чикмаревой 17 лет, Янченкову — 20. Они стали бронзовыми призерами чемпионата России в 2024 году. До этого Чикмарева травмировала правый коленный сустав. Чемпионат России состоится в Омске с 19 по 22 декабря.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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