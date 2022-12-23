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Сегодня, 14:54

Фигуристу Лутфуллину подарили петуха после чемпионата России, Алиеву — медведя

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Глеб Лутфуллин и Дмитрий Алиев получили необычные подарки от зрителей на чемпионате России в Красноярске. Подопечному Алексея Мишина Лутфуллину кинули игрушку петуха, а Алиеву с трибун спустили медведя, больше по размеру, чем сам фигурист.

Кроме того, огромного медведя подарили Евгению Семененко, а вчера портрет вручили Петру Гуменнику.

Как сообщает корреспондент «СЭ» с событий, на мужских соревнованиях трибуны в Красноярске заполнены примерно на 50 процентов.

Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
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