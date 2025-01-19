Фигуристке Муравьевой вернули украденную салфетницу-талисман

Фан-группа фигуристки Софьи Муравьевой сообщила, что украденная у спортсменки на чемпионате России по прыжкам салфетница найдена.

Ранее Муравьева заявила, что напишет заявление в полицию по факту кражи, если похититель не вернет ценную для нее вещь. За возвращение салфетницы было обещано вознаграждение от спортсменки в виде совместного фото и автографа.

«Салфетницу привезли обратно в «Юбилейный». Там ее передадут кому-то из питерских спортсменов, а на следующих соревнованиях кошечку отдадут уже Соне!» — говорится в сообщении фан-группы Муравьевой в Telegram-канале.