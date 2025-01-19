Фигуристке Муравьевой вернули украденную салфетницу-талисман
Фан-группа фигуристки Софьи Муравьевой сообщила, что украденная у спортсменки на чемпионате России по прыжкам салфетница найдена.
Ранее Муравьева заявила, что напишет заявление в полицию по факту кражи, если похититель не вернет ценную для нее вещь. За возвращение салфетницы было обещано вознаграждение от спортсменки в виде совместного фото и автографа.
«Салфетницу привезли обратно в «Юбилейный». Там ее передадут кому-то из питерских спортсменов, а на следующих соревнованиях кошечку отдадут уже Соне!» — говорится в сообщении фан-группы Муравьевой в Telegram-канале.
Салфетница в виде мягкой игрушки, изображающей персонажа аниме Сейлор Мун, является талисманом спортсменки. Она ездит с ней на все соревнования.
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