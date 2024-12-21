Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:02

Фигуристка Важнова назвала Эмбер Гленн фавориткой чемпионата мира

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Софья Важнова прокомментировала выступление на чемпионате России в Омске и назвал свою фаворитку на чемпионате мира.

— Произвольной программой я удовлетворена, а короткой — не на все сто. Из-за волнения вылезли недокруты. Хотелось бы это исправить и набирать 70 баллов или больше. Это были волнительные соревнования. Даже на тренировках я не очень катала программу. Но понимала, что все зависит от настроя. Перед выходом на разминку начала себя настраивать. Говорила, что я все умею, что все делаю, надо просто быть уверенной в себе.

— Следите за международными соревнованиями? Кто для вас лучшая фигуристка мира? Кто может выиграть чемпионат мира?

— Конечно, слежу. Мне нравится катание Эмбер Гленн. Она в не самом юном возрасте показывает тройной аксель. Мне нравится ее катание. В этом сезоне она стала выступать стабильнее, выиграла финал Гран-при. Мне кажется, она может выиграть чемпионат мира.

Софья Важнова
Читайте также
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Усик и Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем-реваншем
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синицына: «Весь прокат получился как борьба за выживание»

Произвольная программа женщин на чемпионате России: онлайн результаты

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости